Crash Bandicoot 4: It’s About Time, secondo alcuni rumor potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch e PC

By Domenico Coscione

Dopo il trailer mostrato durante l’ultimo State of Play tenutosi il 6 agosto 2020, torna a far parlare di se Crash Bandicoot 4: It’s About Time con nuove voci di corridoio.

Secondo gli ultimi rumor infatti, all’interno del codice sorgente del sito ufficiale sono nascoste delle informazioni riguardanti le versioni Nintendo Switch e PC non ancora svelate dagli sviluppatori e dal publisher. Al momento sono state svelate solo le versioni PlayStation 4 e Xbox One lasciando tutte le altre, anche quelle per la next-gen, senza informazione alcuna.

Che vogliano tenerle nascoste per poi svelarle al momento opportuno? Anche gli altri titoli del pelamele, ovvero N. Sane Trilogy e Team Racing: Nitro-Flueled, hanno raggiunto la console ibrida di Nintendo successivamente al rilascio sulle altre piattaforme, quindi non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione.

Vogliamo ricordarvi che Crash Bandicoot 4: It’s About Time uscirà il 2 ottobre 2020 per PlayStation 4 e Xbox One.