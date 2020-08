Doom Eternal: The Ancient Gods è il titolo del primo DLC

Arriva l’annuncio dal QuakeCon 2020 che svela il nome del primo DLC per Doom Eternal, ovvero The Ancient Gods.

Questa prima espansione aggiunge nuovi elementi di gameplay e una nuova storia ai contenuti base del gioco, che verrà arricchito con una seconda parte in seguito.

Al momento non si conosce molto, ma potremo sapere qualcosa in più durante l’Opening Night Live con Geoff Keighley all’inizio del Gamescom 2020 che inizierà il 27 agosto 2020, in cui potremo conoscere la data d’uscita e vedere un piccolo teaser.

Don't miss the world premiere of THE ANCIENT GODS: PART 1, the new campaign expansion of @DOOM Eternal during @gamescom Opening Night Live, streaming live on August 27! #SummerGameFest pic.twitter.com/62el9RdSPx

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 7, 2020