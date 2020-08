Suicide Squad: il progetto di Rocksteady è realtà!

Dopo tanto chiacchiericcio sulla rete arriva la conferma che Rocksteady sia a lavoro su un nuovo titolo basato su un’altra opera della DC Comics, ovvero Suicide Squad.

Secondo quanto riferito da Jason Schreier, il progetto è passato alle mani di Rocksteady solo qualche tempo dopo essere stato iniziato da Warner Bros. Montreal, che avrebbe iniziato a lavorarci solo dal 2016 o 2017 anche se numerose voci parlavano di una sua cancellazione.

Stando sempre a Schreier potremo vedere un’anteprima il 22 agosto 2020 ovvero durante il DC Fandome.

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra con un commento.

Some added context for today's announcement: WB Montreal was working on a Suicide Squad game until it was canceled in late 2016. At some point (end of 2016? 2017?), Rocksteady started theirs. The game will be teased at DC Fandome, but I wouldn't expect it for a while

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 7, 2020