Horizon Zero Dawn non riscuote il successo sperato su Steam

Horizon Zero Dawn non riscuote il successo sperato su Steam

Nonostante l’arrivo di Horizon Zero Dawn – Complete Edition sia stato atteso da molti giocatori che non vedevano l’ora di giocarlo sul proprio PC, non ha ricevuto il successo sperato.

Infatti, non mancano le recensioni negative degli utenti a causa delle difficoltà tecniche che si stanno verificando. Molti sostengono che non sono riusciti a fare avviare il gioco o che il codice sia molto instabile e basterebbe anche una semplice disconnessione del pad per farlo crashare. Alcuni però non hanno riscontrato nessun genere di problema, riuscendo a giocarlo senza interferenza alcuna.

Guerrilla Games è già al lavoro per risolvere questi problemi e offrire ai loro fan un’esperienza di gioco degna di questo nome.