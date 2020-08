Call of Duty: Warzone, quali sono i segreti contenuti nella stanza segreta dello Stadium?

Con ogni nuovo aggiornamento, Call of Duty: Warzone inserisce al suo interno interessanti novità che sta ai giocatori scoprire e, con l’entrata della Stagione 5 non manca l’introduzione di una nuova feature.

Infatti, molti giocatori hanno già scoperto che lo Stadio nasconde un segreto avvolto da alcuni indovinelli. Alcune stanze sono protette da codici, restando inaccessibili, nascondendo i loot e i premi al loro interno. Un profilo Twitter chiamato ModernWarzone però ha scoperto che i codici vengono forniti dai computer dello Stadio, riuscendo a carpirne tre per l’esattezza:

Ma qui viene la parte difficile. Una volta aperte queste tre stanze, troveremo altri codici mai visti prima e dovremo visitarle tutte e tre nella stessa partita per riuscire a sbloccare l’accesso al covo segreto finale, visto che i codici cambiano tra una partita e l’altra, impresa che nessun giocatore al momento è ancora riuscito a fare.

All 3 of the keycard locked rooms inside of Stadium in #Warzone are currently unlockable!

Here’s which keycards correspond to which room!

• Middle Level – EL-21

• Lower Level – CL-16

• Parking Garage – P2-16

The coding given by the computers changes every game. pic.twitter.com/pHs2yxfCnu

