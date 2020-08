Final Fantasy 7 Remake raggiunge quota 5 milioni di copie vendute tra retail e digitale

Tramite un messaggio su Twitter di Square Enix veniamo a conoscenza del fatto che Final Fantasy 7 Remake ha raggiunto quota 5 milioni di copie fra retail e digitale.

Ecco cosa recita il messaggio:

We’d like to share a Midgar-sized THANK YOU to everyone who has supported #FinalFantasy VII Remake.

We shipped and digitally sold over five million copies worldwide, which has made #FF7R the highest selling digital release on the PlayStation platform in #SquareEnix history! pic.twitter.com/f6vaDSHukD

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) August 7, 2020