Temtem, le versioni PlayStation 4 e Xbox One vengono trasformate per la next-gen

By Domenico Coscione

Durante lo State of Play svoltosi ieri sera, il team di sviluppo ha dichiarato di aver abbandonato le versioni PlayStation 4 e Xbox One per concentrarsi sulle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X, ma senza abbandonare la versione Nintendo Switch.

Dopo aver raggiunto la quota di 500.000 copie vendute su PC, essendo solo in Accesso Anticipato su Steam, l’uscita della versione definitiva potrebbe coincidere con il rilascio del titolo su console, che potrebbe arrivare durante l’anno 2021.