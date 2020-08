Nuovi dettagli e un nuovo trailer su Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Nel corso dello State of Play di ieri sera è stato mostrato un nuovo trailer di Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Come potete vedere nel video sottostante, il team di sviluppo ne ha approfittato per descrivee alcune caratteristiche chiave del gioco tra cui l’introduzione del wall running, il cambio di skin per i personaggi e la possibilità di vestire nel corso dell’avventura i panni di altri personaggi, tra cui Dingodile e Dr. Neo Cortex.