Il team di sviluppo Croteam e il Publisher Devolver Digital hanno pubblicato un nuovo trailer di Serious Sam 4 che, oltre a mostrare breve clip di gioco, svela la nuova data d’uscita del titolo.

Atteso inizialmente per il mese di agosto, Serious Sam 4 arriverà invece il 24 settembre 2020. Serious Sam 4 sarà disponibile da settembre su PC e Stadia, mentre nel 2021 il titolo arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One.