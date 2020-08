Un nuovo eroe disponibile in For Honor

Oggi, Ubisoft ha annunciato il lancio di un nuovissimo eroe in For Honor, come parte dell’Aggiornamento 2.0 della Stagione 2 dell’Anno 4. Le guerrafondaie sono imponenti guerriere determinate a diventare le nuove leader di Heathmoor. In concomitanza con l’arrivo di questa nuova Guerriera, un Pass Evento Gratuito offrirà ai giocatori ricompense esclusive. For Honor è disponibile su PlayStation 4, i device della famiglia Xbox One e Windows PC.

Adesso i giocatori possono sbloccare la Guerrafondaia come Eroe giocabile. La sua arma, la flamberga, è una spada a due mani elegante e al tempo stesso letale. Dopo aver sconfitto Apollyon e indossato la sua armatura, Astrea vuole onorare la sua memoria e dare inizio all’Era di Tirannia. Da oggi, i giocatori potranno acquistare il nuovo Eroe, la Guerrafondaia, dai negozi prime parti per €7.99 come parte di un pacchetto che comprende il nuovo Eroe, un Ornamento esclusivo, un Abito Élite e sette giorni di Stato Campione. I giocatori potranno inoltre sbloccare il pacchetto il 20 agosto per 15000 Crediti Acciaio in-game.

A partire da oggi fino al 27 agosto, i giocatori di For Honor avranno la possibilità di vincere nuove ricompense grazie a un Pass Evento Gratuito. Tutti i giocatori potranno farsi strada attraverso i 35 livelli e ottenere ricompense uniche, come un nuovo Effetto Umore, un nuovo Ornamento, un nuovo Costume da Battaglia e molto altro!

Infine, For Honor pubblicherà anche un grande aggiornamento sul sistema di combattimento base. Sulla base del feedback dei giocatori e dopo mesi di test, questo aggiornamento mira a migliorare la coerenza dell’esperienza di combattimento e a potenziare l’efficacia degli attacchi a livello globale coinvolgendo tutti gli attacchi del gioco, per tutti gli eroi. Per maggiori informazioni su questo nuovo sistema, visita: forhonorgame.com/fight-system-debrief.