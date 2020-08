WRC 9: svelato il Rally del Giappone

Dopo la Nuova Zelanda e il Kenya, NACON e lo studio KT Racing hanno presentato il Rally del Giappone, una nuova tappa della stagione 2020 che i giocatori troveranno all’interno di WRC 9, il videogioco ufficiale del Campionato del Mondo di Rally della FIA. WRC 9 uscirà il 3 settembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC sull’’Epic Games Store, poi su PlayStation 5, Xbox One Series X e Nintendo Switch in una data successiva.

In occasione del ritorno, per la prima volta dal 2011, del Rally del Giappone, i giocatori potranno godersi le emozionanti montagne e le foreste del distretto di Aichi, che ospiterà il Gran Finale del Campionato a novembre. Proprio come i veri piloti della WRC, in WRC 9 i giocatori potranno padroneggiare l’impegnativo percorso con le sue strette strade asfaltate e le curve aggressive, immergendosi anche nell’ambiente lussureggiante che influisce sulla visibilità del pilota.

Con WRC 9, gli appassionati sviluppatori dello studio francese KT Racing hanno fatto di tutto per soddisfare ancora una volta le grandi aspettative dei fan del rally alla ricerca di sfide più difficili e realistiche. Con una modalità carriera e molti aspetti tecnici migliorati, i giocatori sono spinti nel cuore della nuova stagione del Campionato del Mondo di Rally della FIA con tutti i contenuti del calendario annuale e molto altro ancora: