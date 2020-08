Si è conclusa con una straordinaria partecipazione la prima Open Fiber Cup – competizione che ha visto i player sfidarsi online a Fortnite – e che passerà alla storia degli esport come il più grande torneo di Fortnite giocatosi in Italia!

L’Open Fiber Cup, realizzata in collaborazione con ESL Italia, si è tenuta per 5 settimane in modalità cross-platform – sistema che consente a tutti di partecipare da qualsiasi piattaforma sfidando gli avversari – e la tipologia di gioco prescelta per tutti e 5 i tornei singoli è stata la “Solo”.

I numeri registrati sono stati particolarmente significativi: oltre 5.200 iscritti provenienti da ogni parte d’Italia e più di 1.720.000 visualizzazioni nel corso del torneo!

“Ospite speciale” è stato CiccioGamer – uno degli youtuber più famosi d’Italia – che ha partecipato ad ogni singola competizione, trasmettendo sul suo canale Youtube i match che lo hanno visto impegnato. A sottolineare l’ottimo esito della Open Fiber Cup, inoltre, la presenza spontanea di oltre 30 streamer che hanno partecipato al torneo streamando sui loro canali, unendosi e sommandosi ai talent ufficiali della manifestazione.