KAPPA AT WORK disponibile dal 23 settembre

Già autore del visionario THE BOX MAN, Imiri Sakabashira è il più eccellente portabandiera del manga gekiga contemporaneo: in completa antitesi al manga commerciale e mainstream, il maestro Sakabashira preferisce muoversi fra critica sociale, surrealismo grafico, narrazioni labirintiche e allusive. Uno dei suoi lavori più notevoli e rappresentativi è sicuramente KAPPA AT WORK, un grottesco e surreale graphic novel in arrivo a settembre: di sorprendente eleganza e freschezza, questa sorta di diario di viaggio condurrà gli appassionati del fumetto “d’arte” verso un’imperdibile esperienza onirica.

La storia della giovane Anne prende vita in una bizzarra città in cui si mescolano influenze russe, mediorientali ed europee. Dopo tanto cercare, la ragazza trova finalmente un lavoro: farà la cuoca in un sottomarino di kappa pirati!

Da quando si imbarca sul Takobune inizia un memorabile viaggio tra paesaggi mozzafiato, combattimenti con mostri spaventosi, incontri con personaggi incomprensibili ed esperienze sempre più sorprendenti.

DATI DEL VOLUME

UMAMI 11

KAPPA AT WORK

Imiri Sakabashira

15×21, B, b/n e col., pp. 216, con alette, € 15,00

Data di uscita: 23/09/2020 in fumetteria, libreria e store online