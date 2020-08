L’Inter stringe una partnership con Electronic Arts

FC Internazionale Milano ed Electronic Arts hanno annunciato oggi una partnership pluriennale che permetterà a entrambe di offrire ai propri fan un intrattenimento innovativo e di prim’ordine.

“Questo nuovo accordo con Electronic Arts permette di offrire un intrattenimento di livello mondiale ai nostri tifosi, dentro e fuori campo” ha dichiarato Alessandro Antonello, Corporate CEO dell’Inter. “L’innovazione è il fulcro della nostra strategia e crediamo che collaborare con un leader dei videogiochi e degli eSport ci aiuterà nel nostro obiettivo di avvicinarci alle nuove generazioni amanti del calcio di tutto il mondo“.

“Le partnership strategiche, con club come l’Inter, sono cruciali per la nostra vision di accrescere l’amore per lo sport e, in questo caso, il calcio globale in tutto il mondo attraverso esperienze interattive autentiche” ha dichiarato Nick Wlodyka, Vice President & GM di EA SPORTS FIFA. “L‘Inter è uno dei club più iconici al mondo e noi non vediamo l’ora di offrire ai fan un’esperienza FIFA innovativa e interattiva nei prossimi anni”.

L’avvio di questa partnership è già programmato: la prima partita, in campo o virtualmente, dell’Inter contro il San Lorenzo, uno dei 5 migliori club argentini, è prevista per il 19 agosto.