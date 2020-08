Guilty Gear -Strive arriverà su Playstation 5

Guilty Gear -Strive-, il fighting game in uscita a inizio 2021 per PlayStation 4 e PC Digital, sarà anche disponibile per PlayStation 5.

Leo Whitefang, il Secondo Re del Regno Unito di Illyria, sarà giocabile in Guilty Gear -Strive-. Questo versatile combattente ha l’abilità di sparare proiettili ed entrare nello stato “Brynhildr Stance”, che gli dà un potere distruttivo.

Guilty Gear -Strive- introduce anche un nuovo personaggio nella serie: Nagoriyuki, un vampiro che combatte brandendo la sua lunga katana.