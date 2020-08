Il Protocollo M.U.T.E. arriva in Rainbow Six Siege

Oggi, Ubisoft ha annunciato un nuovo evento a tempo limitato per la seconda stagione dell’Anno 5 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Protocollo M.U.T.E. Questo evento porterà alcune novità nella modalità Area Sicura, ambientata in una versione futuristica della mappa Torre.

Questo evento durerà due settimane, a partire da oggi 4 agosto fino al 17 agosto. In questa modalità futuristica di ispirazione fantascientifica 5 contro 5, gli assalitori cercheranno di disattivare il Protocollo M.U.T.E. con qualsiasi mezzo, mentre i difensori resisteranno nella Comm Tower e la difenderanno ad ogni costo. 41 Operatori saranno disponibili per giocare, con un paio di eccezioni per motivi di gameplay: Twitch, Thatcher, Mozzie, Mute, Maestro, Valkyrie, Dokkaebi, Echo, Goyo, Clash, Montagne, Blitz e Caveira non saranno disponibili.

L’evento del Protocollo M.U.T.E. avrà una propria collezione di 26 oggetti, e comprenderà opzioni di personalizzazione esclusive per Jackal, Lion, Ying, Kapkan, Mira, Mute, Oryx e Vigil. I giocatori potranno trovare questi stessi stili hi-tech all’interno del gioco scegliendo questi Operatori per giocare durante l’Evento. All’interno dei pacchetti, i giocatori troveranno anche alcuni oggetti distintivi, inclusa la skin armi dedicata all’evento, presente solo in questa Collezione. I giocatori potranno ottenere i pacchetti del Protocollo M.U.T.E. attraverso una speciale Challenge Evento, oppure potranno acquistarli per 300 Crediti R6 o 12500 Renown l’uno nella sezione “Pacchetti” della schermata Home. Infine, gli esclusivi oggetti di personalizzazione di ciascun Operatore, a tempo limitato, potranno essere acquistati in Bundle nella sezione Shop per 1680 Crediti R6 l’uno. I possessori del Pass Anno 5 avranno uno sconto del 10% sui bundle individuali e sui prezzi dei Pacchetti.