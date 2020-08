Halo Infinite: un multiplayer innovativo con Battle Royale

Il nuovo capitolo di Halo potrebbe presentare una modalità multiplayer Battle Royal secondo il sito ufficiale giapponese del gioco.

Halo Infinite è ormai alle porte, così come la nuovissima Xbox Series X che ospiterà l’ultima fatica di 343 Industries. Oggi, però, arriva una grande novità, che sa più di conferma viste le indiscrezioni circolate in rete negli ultimi giorni. Queste, infatti, avrebbero dato il multiplayer di Halo Infinite come free to play e quindi accessibile a tutti, un po’ come già fatto da Call Of Duty Modern Warfare con la sua modalità Battle Royale, Warzone.

Proprio oggi, quindi, dal sito giapponese arriva la conferma effettiva di queste indiscrezioni, dato che ci viene presentata ufficialmente una modalità Battle Royale che con ogni probabilità si andrà a sposare molto bene con il gioco free to play. Ovviamente, in ogni caso, resteranno anche tutte le varie modalità che hanno contraddistinto il multiplayer di Halo fino ad oggi, ma quest’aggiunta rappresenta un importante passo verso la direzione che ormai sembra più piacere ai gamers.

Il free to play e la modalità Battle Royale stanno davvero spopolando su console e non solo, permettendo a tutti di giocare allo stesso livello, ed è per questo che ci sembra davvero un ottima idea che anche Halo approdi in questo tipo di modalità.