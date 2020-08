Quake: dal 7 Agosto gratis su Bethesda Launcher

In occasione del QuakeCon, Bethesda regalerà a tutti i seguaci dell’evento una copia del noto sparatutto.

È già pronto il regalo rivolto a tutti coloro che seguiranno il QuakeCon, l’evento rivolto ai giochi Bethesda, che quest’anno a causa del Covid-19 sarà in edizione completamente digitale. Il 7 Agosto (data d’inizio dell’evento), infatti, a tutti coloro che seguiranno su Bethesda.net la diretta, verrà regalato un codice per scaricare gratuitamente la versione PC di Quake, noto sparatutto di IdSoftware.

Ma le sorprese potrebbero non finire qui, visto che se durante l’evento verranno raccolti almeno 10.000 $ sarà regalato in aggiunta anche il secondo capitolo QuakeII. Insomma un evento assolutamente da non perdere, sia per i regali promessi da Bethesda, sia per i panel previsti nel corso della tre giorni.

Il QuakeCon andrà, infatti, dal 7 al 9 Agosto e presenterà, tra le varie, Doom Eternal, Dishonored e le finals del Quake World Championship. Ovviamente, poi, ci sarà ampio spazio per la presentazione dei nuovi giochi come Ghostwire: Tokyo e Deathloop. Quasi del tutto impossibile, invece, sentire del gioco più atteso da tutti: The Elder Scrolls VI