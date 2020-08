Ghost of Tsushima raggiunge diversi record

L’ultimo capolavoro di Sucker Punch in esclusiva per PlayStation 4, ovvero Ghost of Tsushima, è stato un successo su tutti i fronti. Sony ha pubblicato i vari record su Twitter.

In dieci giorni di vita, questo titolo ha collezionato la bellezza di:

57 milioni di duelli;

15 milioni di fotografie;

9 milioni di volpi accarezzate;

un tempo totale di 810 anni che i giocatori hanno trascorso a cavallo;

139.4 milioni di nemici caduti ala causa della nostra spada;

Ma questi sono solo alcuni dei record che hanno raggiunto i giocatori, ma per visionare gli altri vi lasciamo il tweet originale.