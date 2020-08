Grounded supera il milione di giocatori tra Xbox e Steam

By Domenico Coscione

Il nuovo titolo di Obsidian conosciuto con il nome di Grounded ha superato il milione di giocatori tra Xbox, uscito sul Game Pass, e il PC, rilasciato su Steam.

Il titolo in questione, che ricordiamo è stato sviluppato da 13 persone, è stato rilasciato come Game Preview due giorni fa e in così poco tempo è riuscito a macinare numeri davvero considerevoli.

E voi, l’avete provato? Cosa ne pensate di questo titolo? Fatecelo sapere con un commento.