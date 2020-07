Nasce la partnership tra 2K, OneTeam Partners (OneTeam) e la National Football League Players Association (NFLPA)

“Il videogioco sportivo è una categoria in forte crescita, la partnership tra la NFLPA e 2K rappresenta un’opportunità per entusiasmare i giocatori attuali e per raggiungere il pubblico futuro non ancora toccato”, ha dichiarato Ahmad Nassar, CEO di OneTeam Partners. I giochi 2K-NFL saranno esperienze di football non simulative ed al momento sono in fase di sviluppo. Titoli, sviluppatori e date di lancio saranno annunciati più avanti.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.