 Sonic Mania disponibile per tutti gli abbonati a Origin Access Premier

Fai andare il tuo cuore a mille mentre corri a velocità supersonica con Sonic, voli nei panni di Tails o sfrecci superando gli ostacoli con la forza bruta di Knuckles. Ritrova tutte le zone classiche arricchite con nuovi elementi e rivivi i tuoi momenti Sonic preferiti mentre combatti nuovi boss e l’armata di perfidi robot di Dr. Eggman.

Saranno presto disponibili per Origin Access Premier anche altri titoli di successo di SEGA come Two Point Hospital ed Endless Legend. In Two Point Hospital assumi il ruolo di un direttore sanitario in un ospedale, in un titolo manageriale dai toni leggeri e scanzonati, che ti darà la possibilità di progettare fantastici ospedali, ricercare cure a bizzarre malattie e gestire uno staff scapestrato, mentre cerchi di scalare la vetta delle strutture sanitarie e raggiungere la grandezza. Oppure, se vuoi fare una pausa dal nostro mondo, puoi sempre varcare il confine di Auriga, un pianeta fantastico il cui destino pare segnato. Puoi salvarlo conducendo la tua civiltà verso la gloria nello strategico fantasy a turni 4X, Endless Legend.

