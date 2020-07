Disponibile la colonna sonora originale di Sky: Figli della Luce

Diamante è un compositore e audio designer pluripremiato e nominato a svariati premi tra cui i BAFTA, gli AIAS e i G4TV, che ha realizzato per thatgamecompany le colonne sonore di ‘Sky’, ‘Flower’ e ‘Cloud’ così come, tra gli altri, di ‘Skullgirls’ e di ‘Castlevania’. Data l’importanza della musica interattiva e degli effetti sonori all’interno di ‘Sky’, Diamante ha iniziato a scrivere musica fin dall’inizio dello sviluppo del progetto. I risultati possono essere ascoltati nel primo volume dell’album, composto da ben 30 tracce, che cattura la natura piena di speranza del gioco. La colonna sonora è stata eseguita dall’Orchestra Sinfonica Macedone del FAME con un ensemble di 47 elementi, che ha incorporato sia strumenti orchestrali tradizionali che strumenti a fiato etnici per creare la partitura musicale e gli effetti sonori durante il gioco.

Diamante ha commentato: “Lavorare su Sky è stato emozionante. Ogni giorno ero in contatto diretto con il nostro Direttore Creativo, Jenova Chen, e con tutto il team di sviluppo di thatgamecompany. È stato veramente faile essere portati a scrivere musica sulla base delle grandi idee iniziali di cui mi hanno parlato: la bellezza del volo, la meraviglia del mondo e la gioia della compagnia. Altrettanto stimolante è stato guardare i giocatori accogliere il progetto, anche nei primi giorni dello sviluppo. Il modo in cui giocavano e vivevano nel mondo di Sky, contribuendo al ‘paesaggio sonoro’ con il canto e gli strumenti musicali, creava davvero un’emozione difficile da spiegare, soprattutto pensando a ciò che Sky poteva diventare, e ha contribuito in maniera decisiva ad ispirare molti dei momenti più importanti del gioco”.

