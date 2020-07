Valiant Hearts: The Great War è gratis su Ubisoft Store

By Domenico Coscione

Apprendiamo dalla casa francese Ubisoft che sul proprio store potremo ottenere gratuitamente il titolo Valiant Hearts: The Great War.

Per effettuare il download del gioco, che in questa versione è usufruibile solo su PC, dobbiamo solo aggiungere il gioco al cestino ed effettuare il checkout a costo zero facendo così parte della vostra libreria Uplay.

Ne approfitterete di quest’occasione o vi lascerete scappare la possibilità di recuperare un titolo molto acclamato? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto e, se l’avete giocato, diteci cosa ne pensate di questo titolo.