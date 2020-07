Sony e Microsoft hanno ancora alcune sorprese per il mese di agosto secondo il giornalista Imran Khan

Il giornalista Imran Khan, un giornalista considerato piuttosto attendibile nell’ambito videoludico, ha affermato che Sony e Microsoft hanno ancora molti titoli da mostrare per l’evento di agosto.

Secondo Khan, le due case faranno una presentazione nel mese di agosto con cui presenteranno molti videogiochi first e third party per le loro console di ultima generazione, parlando inoltre anche delle caratteristiche hardware come prezzo e data di uscita.

Entrambe hanno cose che una volta dette vi faranno dire Accidenti, non posso credere che lo stiano rivelando adesso. Mi aspetto che Microsoft sappia che sono manchevoli su certi aspetti, dunque si sono preparati per qualcosa.

Cosa ne pensate? Avrà ragione oppure no?