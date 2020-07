Unturned: il survival open world a base di zombie è in arrivo questo autunno

By Domenico Coscione

Smartly Dressed Games ha annunciato l’arrivo del suo open world a base di zombie chiamato Unturned, un titolo in cui gli utenti dovranno sopravvivere a tanti orrori.

Durante il nostro vagabondare dovremo trovare vestiti, cibo, armi e craftare oggetti utili alla nostra sopravvivenza utilizzando le materie prime come legno e metallo, così da utilizzarle per costruire roccaforti e difese rudimentali. Inoltre, potremo trovare anche altri utenti con cui potremo stringere amicizia e lavorare insieme, ricordandosi di non abbassare mai la guardia e tenere sempre sotto controllo ogni risorsa a disposizione, oltre ai livelli di radiazione.

Ecco le caratteristiche principali per le versioni PlayStation 4 e Xbox One:

mondi enormi in cui si potranno esplorare fino a 8 mappe sandbox viaggiando via terra, aria e mare;

crafting per creare equipaggiamento e strutture potranno essere ricavate dalle risorse raccolte;

potenziamenti con cui si potranno aumentare le abilità nelle tre categorie, ovvero Attacco, Difesa e Supporto;

personalizzazione degli avatar;

multiplayer in cui si potranno affrontare zombi e altri nemici da soli o insieme agli amici;

schermo condiviso giocando in locale con un amico;

sfide o alleanze tramite le quali potremo stringere alleanze con amici o cercare di combattere da soli.

Vogliamo ricordarvi che Unturned uscirà durante questo autunno in formato digitale per PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di € 24,99.