Peaky Blinders: Mastermind ha una data d’uscita ufficiale

Con un nuovo trailer sul canale YouTube, Curve Digital ha annunciato la data d’uscita per il suo nuovo gioco ispirato ad una serie televisiva prodotta da BBC e Netflix, ovvero Paeky Blinders: Mastermind.

Per chi non lo conoscesse, vi raccontiamo un po’ della trama del gioco: sullo sfondo di una Birmingham del dopoguerra, vestiremo i panni della famiglia Shelby nelle sue avventure e strategie per conquistare il potere. Non importa se con l’astuzia o con la violenza. Non mancheranno i personaggi della serie come Tommy Shelby, oltre a delle fasi stealth, esplorative e la capacità di manipolare il tempo per alcuni personaggi.

Vogliamo ricordarvi che Peaky Blinders: Mastermind uscirà il 20 agosto 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.