Sea of Thieves: arriva Ashen Winds con un nuovo aggiornamento

Rare ha pubblicato un nuovo video di Sea of Thieves che mostra il nuovo aggiornamento chiamato Ashen Winds, che porta con se la minaccia dei Signori Cinerei.

Questi oscuri e pericolosi servi di Flameheart possiamo incontrarli ovunque in questo mare di pirati. Per farlo, dovremo guardare in cielo la nuvola dei venti cinerei, sotto forma di tornado, che indicherà dove possiamo trovarli e scontrarci con loro. Ma attenzione… I Signori Cenerei sono una minaccia al pari dei kraken o dei megalodonti con le loro abilità speciali. Dalla bocca, o per meglio dire mascelle ossute, possono sputare fuoco anche se rimuoviamo la testa dal resto del corpo.

Il potere dei loro teschi è racchiuso all’interno dei loro gioielli posizionati nelle cavità degli occhi e man mano che useranno il loro potere il loro valore diminuirà di volta in volta.

Siete pronti a solcare i mari per non lasciarsi sfuggire questa nuova sfida? Diteci la vostra con un commento!