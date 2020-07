Worm Jazz, il puzzle game che si muove a ritmo di jazz, saà presto disponibile

Inconspicuous Creations è lieta di svelare che Worm Jazz, il suo puzzle game a ritmo di jazz con protagonista un simpatico lombrico intento a strisciare in alcuni intricati labirinti, sarà disponibile da questa estate su Steam e Nintendo eShop per Nintendo Switch™. Riuscirai a strisciare fuori da ogni pericolo?

Worm Jazz è un puzzle game unico e davvero strisciante, che combina le meccaniche avvincenti di Snake con la follia esplosiva e divertente di Bomberman. Prenderai il controllo di Mr. Mark, un lombrico con una particolare predilezione per il jazz e i cappelli ricercati. Striscia a modo tuo attraverso una serie di labirinti intricati e impegnativi, pieni zeppi di miniere, cunicoli e potenziamenti! Restringiti facendoti esplodere ed espanditi ingurgitando cibo. Riuscirai a inghiottire tutto il cibo in ogni livello e raggiungere l’ambita mela d’oro?

A un primo sguardo il gioco potrebbe apparire molto semplice, ma presto ci si renderà conto che i rompicapi saranno piuttosto impegnativi. Ma non bisogna temere, poiché Worm Jazz punta a offrire una sfida adatta a ogni tipo di giocatore. Mentre gli appassionati di puzzle game e i “completisti” vorranno inghiottire il 100% del cibo in ogni livello, i giocatori più occasionali potranno facilmente sbloccare e progredire negli oltre 50 livelli disegnati a mano senza troppe difficoltà. Il mondo sotterraneo è senza limiti e offre diversi percorsi alternativi, così sarà possibile scegliere quali sfide affrontare per prime. Inoltre, progredendo nello scenario del gioco, si scopriranno tanti nuovi elementi, come cunicoli e massi, oltre a nuove ambientazioni. Worm Jazz può essere giocato al ritmo che si preferisce. Non c’è un tempo limite e ogni mossa può essere facilmente annullata.

Questa atmosfera rilassata è completata da un’elegante colonna sonora composta dal maestro jazz, Oliver Getz, che ha scrupolosamente riunito un insieme di melodie rilassanti e allegre al tempo stesso. Worm Jazz potrà garantire più di un grattacapo ai “completisti”, perciò la colonna sonora rilassante offre il ritmo perfetto per divertirsi nei suoi rompicapi labirintici.

Il primo prototipo di Worm Jazz è stato creato per la game jam NM i Gameplay 2020, dove ha conquistato il primo premio. “Non è certo una coincidenza che il gioco sia stato concepito a una game jam. In molti modi, Worm Jazz assomiglia molto a una jam session”, ha dichiarato il fondatore e unico sviluppatore di Inconspicuous Creations, Yu He. “Penso sia davvero importante che il gioco sia subito familiare, ma allo stesso tempo aperto a nuovi elementi in grado di rimescolarne le caratteristiche.” Il suo autore spera che questo sia solo l’inizio e che il gioco abbia un lungo successo.