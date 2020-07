Lo sparatutto Bartlow’s Dread Machine disponibile in early access su Steam

Tribetoy e Beep Games, Inc. hanno lanciato in accesso anticipato su Steam il loro sparatutto arcade in vecchio stile e basato sui giochi meccanici di inizio 20° secolo, Bartlow’s Dread Machine, la cui versione completa sarà disponibile da questo autunno per Xbox One e Steam.

Ambientato interamente nei confini di questa reliquia meccanica dell’alba dell’era dell’elettricità, Bartlow’s Dread Machine vede uno o due giocatori vestire i panni di un agente governativo in una serie di avventure attraverso New York, San Francisco e l’intero continente per salvare il presidente Roosevelt, che è stato rapito da alcune forze malvagie che tramano nell’ombra!

Legati agli ingranaggi meccanici che fanno funzionare l’intero macchinario, gli agenti non sono altre che statuine di latta che si spostano su binari. Ma ovviamente non si tratta di semplici giocattoli, in quanto possono spostarsi liberamente in questo dedalo di binari. È come avere un Pac-Man di metallo con un giaccone e alcune armi niente male! Le ambientazioni fatte di legno e latta si assemblano intorno al giocatore in tempo reale, mentre esplora questo coinvolgente e interattivo spettacolo di burattini. Incontra una serie di mostri improbabili e personaggi storici, mentre attraversi gli oceani con navi, treni e persino un’automobile nuova di zecca!

La tua missione inizia a New York, dove scoprirai che il presidente Teddy Roosevelt è stato rapito da alcuni anarchici-satanisti della peggior specie. Segui le tracce dei rapitori dalle Grandi Pianure alla costa del Pacifico nella versione in accesso anticipato disponibile da oggi, che include i primi tre capitoli dei sei previsti in totale. Circa una volta al mese, il gioco sarà aggiornato includendo i nuovi livelli ambientati nel mare, nel cuore della giungla panamense e infine a Washington D.C., che ti consentiranno di avvicinarti al colpevole per salvare l’America dal disastro.

Il gioco finale include una vasta quantità di contenuti, tra cui 6 scenari, 52 armi e ogni genere di completo per personalizzare il proprio detective. Sblocca varianti uniche di personaggi storici, come Annie Oakley e il Generale Custer in versione zombie. Inoltre, la modalità in cooperativa, a cui è possibile partecipare o lasciare senza pause, consente a ogni giocatore di impostare il proprio livello di difficoltà preferito.

“Pur amando i videogiochi, siamo anche dei grandi ammiratori delle tecnologie più datate, in particolare della precisione certosina che caratterizzava i primissimi giochi arcade meccanici di inizio 20° secolo. Perciò volevamo combinare il fascino particolare di questi cabinati rustici con l’esperienza di gioco dei titoli contemporanei”, ha dichiarato Matthew Hoseterey, cofondatore e direttore della progettazione di Tribetoy. “Bartlow’s Dread Machine ci riporta indietro a quei tempi pioneristici all’alba dell’era dell’elettricità, quando tecnologia e intrattenimento si evolvevano così rapidamente da rendere il mondo quasi irriconoscibile in pochissimo tempo. Inoltre, allora tutti indossavano dei cappelli sgargianti, il che è sempre un plus!”

Bartlow’s Dread Machine è ora disponibile in accesso anticipato su Steam per PC al prezzo di $14.99 USD e sarà giocabile in inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo e portoghese.