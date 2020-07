L’11 agosto sarà disponibile per PC e console Hyper Scape

Oggi, Ubisoft ha annunciato il lancio di Hyper Scape su PC, Playstation 4 e Xbox One, previsto l’11 agosto con la Stagione Uno: “The First Principle”. In questa Stagione, i giocatori potranno scoprire nuovi contenuti di gameplay, le nuove caratteristiche di Hyper Scape Crowncast, ed esplorare l’universo Hyperscape. La Open Beta di Hyper Scape, al momento disponibile solo su PC, finirà il 3 agosto alle 8:59 CEST.

EVENTO A TEMPO LIMITATO CON VALUTA PREMIO

Per ringraziare i nostri fan, che hanno determinato il successo della beta, questo weekend lanceremo un evento con ricompense. Gioca alla beta o guarda le dirette su Twitch per almeno un’ora e riceverai 600 Bitcorone al lancio della Stagione Uno l’11 agosto. I giocatori potranno sbloccare questa ricompensa in due modi:

GIOCANDO alla Open Beta per almeno un’ora questo fine settimana GUARDANDO su Twitch le dirette in streaming di Hyper Scape idonee per almeno un’ora. (Le dirette devono avere l’estensione Crowncast attivata. I giocatori dovranno prima di tutto collegare il proprio account Uplay utilizzando l’estensione e riscattare almeno un punto del pass battaglia per essere considerati idonei).

Questa ricompensa sarà disponibile a partire da oggi alle 18:00 CEST fino al termine della Open Beta, lunedì 3 agosto alle 8:59 CEST.

LANCIO SU CONSOLE CON LA STAGIONE UNO

Dopo le esclusive fasi live su PC, anche i giocatori Xbox One e Playstation 4 potranno immergersi nell’Hyper Scape per la prima volta. I giocatori su console che hanno sbloccato o acquistato oggetti cosmetici del Test Tecnico e dell’Open Beta giocando alla fase live su PC o attraverso Hyper Scape Crowncast, potranno utilizzare gli stessi oggetti quando giocheranno su console, dato che Hyper Scape supporta il cross-progression su tutte le piattaforme.

“Il gioco è stato reso disponibile su PC fin dalla prima fase di test, ma per noi la Stagione Uno rappresenta il vero e proprio lancio di Hyper Scape”, dichiara Graeme Jennings, Senior Producer di Hyper Scape a Ubisoft Montreal. “Abbiamo sfruttato il periodo di prova per sviluppare e pubblicare aggiornamenti frequenti, soprattutto per quanto riguarda l’equilibrio globale. Con questi aggiornamenti, ora siamo pronti a dare il benvenuto ai giocatori su console, che potranno divertirsi con tantissimi nuovi contenuti.”

NUOVI CONTENUTI IN ARRIVO CON LA STAGIONE UNO

La prima stagione di Hyper Scape introdurrà una nuovissima arma a medio raggio, Dragonfly, insieme ad un nuovo hack, Magnet, che potrà essere usato per intrappolare gli avversari. La Stagione Uno comprenderà un totale di 11 armi e 11 hack. Oltre alle modalità Solo e Corsa alla Corona a Squadre, sono previste ulteriori modalità di gioco a tempo limitato per la Stagione Uno.

LA STORIA DI HYPER SCAPE COMINCIA CON LA STAGIONE UNO

La Stagione Uno darà inizio alla narrazione della storia di Hyper Scape: l’Hyper Scape creato dalla Prisma Dimensions nasconde un mistero, e sarà compito dei giocatori risolverlo. La Stagione Uno introdurrà inoltre i Frammenti di Memoria, che i giocatori potranno collezionare per scoprire di più su determinati personaggi ed eventi. Ogni settimana, un nuovo Frammento di Memoria verrà nascosto nel mondo del gioco, e i giocatori dovranno trovarlo e raccoglierlo. Oltre ai Frammenti di Memoria, saranno anche pubblicati dei fumetti durante la Stagione Uno e le stagioni successive, che andranno ad approfondire la storia di Hyper Scape.

NUOVE FUNZIONALITÀ PER L’ESTENSIONE CROWNCAST SU TWITCH

La prima stagione di Hyper Scape porterà una nuova funzionalità sull’innovativa estensione Hyper Scape Crowncast su Twitch: i Kudos. I Kudos sono uno strumento che permetterà agli spettatori di tifare per gli streamer e di reagire ai momenti più emozionanti creando effetti visivi in-game durante i match di determinati streamer – i Kudos potranno essere acquistati con i bit di Twitch, una valuta virtuale che permette di mostrare il proprio supporto agli streamer.

Grazie ad Hyper Scape Crowncast, gli spettatori potranno inoltre far progredire i loro Pass Battaglia gratuiti e premium guardando le dirette in streaming di Hyper Scape su Twitch. Gli streamer potranno invitare gli spettatori ad unirsi alla propria squadra in pochi semplici click. La funzione Eventi per gli spettatori, che permette agli spettatori di avere un impatto in tempo reale sulla battaglia, sarà estesa nella Stagione Uno con una nuova carta evento chiamata “Lethal Melee”. Durante un evento “Lethal Melee”, l’arma da mischia del giocatore potrà annientare gli sfidanti in un solo colpo. Un totale di nove carte Evento è già disponibile sull’estensione Crowncast.

PASS BATTAGLIA STAGIONE UNO

Il Pass Battaglia della Stagione Uno di Hyper Scape includerà nuovi oggetti di personalizzazione. Questo Pass Battaglia offrirà un percorso gratuito e un percorso premium e sarà caratterizzato da 100 livelli di oggetti cosmetici esclusivi da sbloccare durante la Stagione. Il percorso premium del Pass Battaglia sarà disponibile per 950 Bitcorone, la valuta del gioco. I giocatori otterranno le Bitcorone semplicemente giocando ad Hyper Scape, o potranno acquistare pacchetti di Bitcorone utilizzando denaro reale sullo store Ubisoft o sugli store prime parti. Come nell’Open Beta, gli spettatori potranno avanzare sul loro Pass Battaglia semplicemente guardando le dirette in streaming di Hyper Scape su Twitch dopo aver abilitato l’estensione Crowncast. Ulteriori oggetti di personalizzazione saranno disponibili sullo store in-game