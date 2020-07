Disponibile da oggi FAIRY TAIL su console e PC

Durante il loro viaggio, i giocatori potranno scendere in battaglia scegliendo tra un team composto da cinque personaggi su 16: Natsu, Lucy, Gray, Erza, Wendy, Gajeel, Juvia, Rogue, Kagura, Sherria, Sting, Ichiya, Laxus, Mirajane, Jellal e Gildarts. Le abilità magiche uniche dei personaggi della serie prendono vita all’interno del gioco, inclusi gli Unison Raid in cui i personaggi possono collaborare per scatenare i loro incantesimi magici contemporaneamente e sopraffare i nemici. È possibile utilizzare anche gli incantesimi di magia estrema, incluso il Fairy Glitter di Kanna – che può essere attivato quando si combinano gli attacchi magici – per avere il sopravvento in battaglia.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.