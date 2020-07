Il primo agosto i principali produttori di picchiaduro giapponesi parleranno assieme del futuro di questo genere

L’ 1 agosto 2020 alle ore 02:00 CEST , i leader della game industry giapponese dei picchiaduro, Arc System Works, ARIKA, BANDAI NAMCO Entertainment Inc., CAPCOM, KOEI TECMO GAMES e SNK si presenteranno tutti insieme per la prima volta per un’approfondita tavola rotonda su passato, presente e futuro dei picchiaduro e degli esports.

