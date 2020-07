Pronti a spalancare i Cancelli di Ahn’Qiraj su World of Warcraft Classic?

La grande fortezza di Ahn’Qiraj è rimasta sigillata dietro allo Scarab Wall sin dalla War of the Shifting Sands, ma qualcosa di sinistro si agita nuovamente nelle profondità delle rovine e del tempio. Ora i campioni di Orda e Alleanza devono sfruttare tutte le risorse a loro disposizione per far breccia nei cancelli della città e affrontare il Dio Antico C’Thun. I preparativi per la guerra di Ahn’Qiraj sono iniziati su World of Warcraft Classic!

