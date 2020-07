Ecco i primi dettagli di  Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios sono fieri di condividere i primi dettagli su Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, tra cui fantastiche e nuove abilità presenti nel gameplay e il primo teaser sulla storyline. Questo magico JRPG arriverà in tutta Europa questo Inverno per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e PC Windows tramite Steam®.

In Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Ryza ritorna per una nuovissima avventura, questa volta ambientata tre anni dopo i suoi eroici sforzi in Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Questo sequel dinamico si concentra sul viaggio di Ryza verso la Capitale Reale di Ashra-am Baird mentre esplora le antiche rovine cercando la verità dietro il mistero delle leggende perdute. Lungo la via, sarà in grado di apprendere nuove abilità utili per superare i pericoli intorno a lei, tra cui l’abilità di nuotare. La nuovissima tecnica di nuoto di Ryza aiuterà il personaggio non solo a scoprire i materiali acquatici ma anche per entrare nei dungeon subacquei.

Durante il suo viaggio, Ryza si riunirà nuovamente con il suo gruppo di amici. Il primo ritorno in Ryza 2 è quello di Klaudia. Figlia unica di una famiglia di mercanti, Klaudia ha lavorato nella Capitale Reale, ma per tutto il tempo trascorso ha ripensato solo all’avventura che aveva avuto con Ryza tre anni prima. Klaudia ha ancora il desiderio di vivere una vita più eccitante e ora ritrova nuovamente intrecciato il suo destino con Ryza mentre si rincontrano all’interno della Capitale Reale. Ryza farà inoltre la conoscenza della creatura conosciuta come Fi. La creatura non parla, ma è molto espressiva e piena di emozioni e si lega rapidamente con Ryza mentre la aiuta a cercare risposte dietro il vero significato delle leggende perdute.

Insieme ai nuovi dettagli di gioco, KOEI TECMO ha anche svelato che i giocatori che acquisteranno una copia fisica o digitale di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy durante le prime due settimane dal lancio riceveranno un codice bonus per l’acquisto anticipato del Summer Fashion Costume Set. Inoltre, i giocatori che hanno salvato i dati di Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout saranno in grado di sbloccare il Classic Costume Set, compresi gli abiti per Ryza e i suoi amici del capitolo precedente.