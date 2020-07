Sekiro: 5 milioni di copie vendute e arriva anche la versione GOTY

Sekiro Shadows Die Twice raggiunge le 5 milioni di unità piazzate sul mercato. Ora ci si aspetta un ulteriore balzo con la GOTY edition, in arrivo il prossimo 29 Ottobre.

Sekiro sfonda il traguardo delle 5 milioni di copie vendute, incrementando di ben 1,2 milioni di copie in un solo anno dalle 3,8 piazzate fino allo scorso Agosto, e raggiungendo una vetta molto importante per quello che si presenta come il miglior gioco del 2019.

Il gioco, infatti, è stato eletto come GOTY dello scorso anno e proprio il 29 Ottobre uscirà la sua edizione Game Of The Year in una veste nuovissima e particolare. Il cofanetto comprenderà il gioco aggiornato, una steelbook e una comoda guida per scoprire trucchi e tattiche che porteranno vantaggi nell’utilizzo del nostro eroe.

Insomma il capolavoro di From Software continua a stupire e vendere, convincendo sempre di più i giocatori che hanno scelto di cimentarcisi.