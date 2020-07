In autunno arriveranno gli zombies di Unturned anche su console

UNTURNED è stato sviluppato da Smartly Dressed Games, uno studio creato dallo sviluppatore e game designer canadese Nelson Sexton, che ha siglato un accordo di collaborazione con l’editore 505 Games e che sarà attivamente coinvolto nel processo di sviluppo della versione console.

I giocatori di UNTURNED vestiranno il ruolo di un sopravvissuto in una società moderna alla deriva e infestata dagli zombie e dovranno rimanere in vita stringendo alleanze e lavorando insieme ad altri amici. Si dovranno trovare risorse come vestiti, cibo e armi e craftare le materie prime come legno e metallo per creare roccaforti e difese. Minacce e pericoli si susseguiranno freneticamente e il giocatore dovrà sempre tenere sotto controllo la salute, le scorte di cibo e acqua, ed i livelli di radiazione.

UNTURNED per console sarà sviluppato da 505 Games e FunLabs ed offrirà tutte le divertentissime feature presenti nella versione PC con visuali riviste, meccaniche di gioco migliorate, un sistema di progressione dei contenuti sbloccabili più profondo, e nuova e maggiormente piacevole una esperienza di gioco.

Caratteristiche principali di UNTURNED per PS4 e Xbox One:

Mappe enormi – si potranno esplorare fino a 8 mappe sandbox viaggiando via terra, aria e mare

• Potenziamenti – si potranno aumentare le abilità in tre categorie: Attacco, Difesa e Supporto

• Personalizzazione – gli avatar potranno essere completamente personalizzabili dal punto di vista estetico

• Schermo Condiviso – gioco in locale con un amico grazie alla modalità a schermo condiviso

• Sfide o alleanze – si potranno stringere alleanze con amici o cercare di combattere da soli

Con un PEGI 16+, UNTURNED sarà disponibile in tutto il mondo in versione digitale per PlayStation 4 e Xbox One, al prezzo di €24.99 tramite PlayStation Store e Microsoft Store.