Il 13 agosto uscirà il rompicapo 3D Ever Forward

Pathea Games, l’azienda che ha creato il gioco di ruolo sandbox “My Time at Portia”, è lieta di annunciare che il suo gioco di rompicapo e avventura in 3D, Ever Forward, arriverà su Steam (PC) il 13 agosto. Ever Forward racconta la storia di Maya, una ragazzina smarrita in uno strano mondo tra realtà e fantasia. La storia spingerà i giocatori a osservare l’ambiente e ad avvalersi di abilità e intelligenza per risolvere i rompicapo e scoprire il passato misterioso di Maya e i segreti oscuri in esso sepolti.

Ever Forward cattura l’essenza di titoli come Journey e Portal e la unisce al suo universo misterioso e all’azione di gioco stimolante. Il gioco è stato in sviluppo negli ultimi tre anni e nel corso di quest’anno arriverà anche sulle console.

Caratteristiche principali di Ever Forward:

Un luogo tra realtà e fantasia. Attraversa mondi e fasi diverse per capire cosa sta succedendo e scoprire diverse personalità. Esplora due differenti stati semi-onirici: il mondo del risveglio e lo stato di inconscio profondo del mondo dei rompicapo.

Attraversa mondi e fasi diverse per capire cosa sta succedendo e scoprire diverse personalità. Esplora due differenti stati semi-onirici: il mondo del risveglio e lo stato di inconscio profondo del mondo dei rompicapo. Due atmosfere artistiche. Tavolozze di rilassanti colori pastello e tonalità futuristiche fluorescenti si contrappongono appositamente per simulare la natura bizzarra del mondo onirico.

Tavolozze di rilassanti colori pastello e tonalità futuristiche fluorescenti si contrappongono appositamente per simulare la natura bizzarra del mondo onirico. Rompicapo per esperti. Mettiti alla prova con i rompicapo e risolvili avvalendoti di logica e creatività. Esistono molti modi diversi di completare le varie sfide.

Mettiti alla prova con i rompicapo e risolvili avvalendoti di logica e creatività. Esistono molti modi diversi di completare le varie sfide. Portali e forza di gravità. Viaggia da un luogo all’altro usando i portali e manipola la forza di gravità per progredire e farti strada nella coscienza di Maya.

Ever Forward Prologue, una demo gratuita del gioco, è ora disponibile su Steam. I giocatori possono affrontare otto rompicapo disegnati in modo complesso e i file di salvataggio saranno trasferibili nella versione finale del gioco.