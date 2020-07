Grounded: successo clamoroso già dal debutto

A partire dalla giornata di ieri Grounded è disponibile in versione preview e fin dal suo debutto ha ricevuto un ottimo riscontro positivo raggiungendo due traguardi imporanti: primo in classifica su Steam e secondo su Twitch a livello di visualizzazioni.

Per chi non lo conoscesse ancora il nuovo titolo di Obsidian Entertainment, Grounded è un survival raccontato da un gruppo di ragazzini che diventano minuscoli e dovranno lottare per sopravvivere nel proprio giardino contro insetti e predatori di vario genere, che rappresenteranno una minaccia più pericolosa dell’altra. Lo scopo del gioco è trovare il modo di ritornare alle dimensioni originali.

Vogliamo ricordarvi che Grounded è disponibile su Xbox One e PC anche tramite Xbox Game Pass.

Grounded is now the #1 best selling game in the World on Steam and the #2 most watched game on Twitch on its launch day

Whoa. Congrats @Obsidian pic.twitter.com/KfCOKcvNdI

— Benji-Sales (@BenjiSales) July 28, 2020