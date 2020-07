CES 2021 interamente in versione digitale a causa del Coronavirus

È stato comunicato da qualche ora che l’evento CES 2021, conosciuto anche con il nome di Consumer Electronic Show, si terrà totalmente in versione digitale per via dell’epidemia di COVID-19.

Le date dell’evento che si svolge a Las Vegas sono dal 6 gennaio al 9 gennaio 2021, in cui Sony ha annunciato che mostrerà sul palcoscenico il logo ufficiale e le feature hardware di PlayStation 5.

Gli organizzatori hanno scritto a riguardo: