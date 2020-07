PS5, ecco l’accesso immediato ai giochi senza caricamenti

By Andrea Megazzini

PS5 permetterà di accedere a determinate sezioni di gioco direttamente dalla dashboard, eliminando il caricamento del gioco.

Una PS5 in stile Netflix? É questo quello che si profila per la nuova console di casa Sony che promette di eliminare i caricamenti, almeno per determinate sezioni dei giochi. Questo è quanto si apprende dall’articolo redatto da GameReactor, poi prontamente rimosso dalla stessa, ma senza evitare strascichi da parte di chi ha già prontamente recepito tale innovazione.

In effetti va segnalato che già la voce si era sparsa in rete a suo tempo quando, con il brevetto di Sony che registrava il cd Direct Gameplay, i gamers avevano capito che un evoluzione in questo senso era più che auspicabile. Ora tutto questo sembra essere molto concreto, con la nuova funzionalità che permetterà di passare direttamente al gioco eliminando il caricamento dello stesso.

Il tutto potrebbe essere presentato ufficialmente dalla stessa Sony nello State Of Play di Agosto e porterebbe un cambio radicale di approccio al gaming su PS5. Non ci resta dunque che attendere per scoprire tutti i dettagli.