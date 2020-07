Call of Duty: Warzone da il via a un nuovo weekend con doppi punti

By Domenico Coscione

Activision annuncia un nuovo weekend con doppi punti per Call of Duty: Warzone dando tantissimi altri vantaggi che interesseranno di sicuro tutti i giocatori in crescita.

Grazie a questi weekend speciali, tantissimi sono i giocatori che potranno salire di livello più facilmente, oltre che di rango, e completare obiettivi di gioco siccome tutte le modalità garantiscono il doppio dell’esperienza personale e per le armi.

Vogliamo ricordarvi che il weekend con i doppi punti di Call of Duty: Warzone si terrà a partire dal 31 luglio 2020 fino al 2 agosto 2020.