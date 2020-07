Hitman strizza l’occhio a PS5: “Un grande salto tecnologico”

Il Game Director del gioco afferma: “Hitman 3 segnerà un altro grande passo in avanti per la nostra tecnologia”.

Square Enix e IO Interactive hanno già annunciato l’arrivo del capitolo conclusivo della loro trilogia: Hitman 3. Il nuovo gioco della saga relativa al mitico sicario Agente 47, arriverà presumibilmente in Gennaio e cioè nel pieno inizio della next-gen. Un banco di prova importante per un titolo che, nei precedenti capitoli, ha saputo trovare ampi apprezzamenti dalla critica e dai giocatori che si sono cimentati nelle sue avventure.

Nonostante la sua uscita sia già stata confermata per quasi tutte le piattaforme (parliamo di Xbox One, Xbox Series X, PC, PS4 e PS5) il Game Director del gioco, Mattias Engström, ha fatto ampiamente capire che Hitman 3 strizzerà l’occhio proprio all’ultimo lavoro di casa Sony. In un’intervista al Playstation Official Magazine, infatti, ha dichiarato:

“Hitman 3 segnerà un altro grande passo in avanti per la nostra tecnologia, guidato ed ispirato alle capacità di Playstation 5. È un gioco straordinariamente complesso che offre più sistemi che girano allo stesso tempo e che si supportano uno con l’altro costantemente, quindi avere a disposizione una maggiore potenza ci permette di avere più opzioni e ci consente di fare molto di più“.