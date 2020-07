Ghost of Tsushima: in arrivo la difficoltà Letale con la patch 1.05

Ghost of Tsushima: in arrivo la difficoltà Letale con la patch 1.05

Sucker Punch annuncia la pubblicazione della patch 1.05 per Ghost of Tsushima, uno dei suoi titoli di spicco che in poco tempo ha raggiunto record incredibili.

Con l’applicazione di questa nuova patch viene aggiunto il livello di difficoltà Letale che aggiunge una nuova sfida per i samurai più esperti. Infatti, in questa modalità i danni inflitti dalla katana di Jin e quelle dei nemici saranno maggiori, ma il tutto viene controbilanciato da un sistema di combattimento più lento e ponderato, che permette al giocatore di procedere con più calma e non essere attaccato in alcune situazioni come, per esempio, quando si sta curando.

Oltre questo nuovo grado di sfida, sono state introdotte ulteriori novità come l’opzione per aumentare la dimensione del testo, la possibilità di cambiare colore allo stesso e la correzione di piccoli bug e glitch del gioco per fornire un’esperienza migliorata al giocatore.