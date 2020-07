Halo Infinite: 343 Industries svela che è ambientato su Zeta Halo

Durante un’intervista 343 Industries ha confermato quello che molti hanno già ipotizzato sull’ambientazione di Halo Infinite, il nuovo capitolo della saga di Master Chief che fa impazzire tutti i fan della serie.

Sulla rete infatti, numerosi giocatori hanno supposto dove potrebbero svolgersi gli eventi del nuovo capitolo e molti di loro hanno ipotizzato potesse essere Zeta Halo, conosciuto anche come Installation 07. Chris Lee durante un’intervista per GamesRadar ha confermato che l’ambientazione è proprio quella, concretizzando le ipotesi di tantissimi giocatori.

Per chi non lo conoscesse, lo Zeta Halo è uno dei 12 anelli originali creati dove gli umani hanno vissuto durante l’impero dei Precursori, e il suo funzionamento serviva per preservare una diversificazione di forme di vita davvero alta, in cui potremo trovare ancora alcune testimonianze della loro presenza. Quando però i Flood iniziarono a diventare una minaccia, i Precursori decisero di utilizzare gli esseri umani come test per scoprire come combattere questo pericolo, quindi, ipoteticamente parlando, potremo trovare più di quello che ci aspettiamo su questo Halo.

