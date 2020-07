Magic: The Gathering, rivelata la nuova espansione Rinascita di Zendikar

Wizards of the Coast ha annunciato una nuova espansione per Magic: The Gathering, il titolo che porta su PC e console il famoso gioco di carte collezionabili, chiamata Rinascita di Zendikar.

Questa nuova introduzione fa si che vengano aggiunte nuove carte al totale senza sostituire tutto quello che è già presente al momento del suo rilascio, stabilito per settembre 2020, con cui il giocatore che l’acquista può trovare 12 carte per ampliare la sua collezione, tra cui una foil garantita e la possibilità di trovare una rara addizionale proveniente dall’intera storia di Magic come il Ranger della Capra Alata o il Tramutante Muscolare.

Wizards of the Coast ha riferito quanto segue: