Far Cry 6: il doppiaggio in italiano non s’ha da fare, conferma di Ubisoft

Arriva, finalmente, la conferma da parte di Ubisoft che il doppiaggio in italiano per Far Cry 6 non arriverà ma ci saranno i sottotitoli.

La casa di sviluppo ha così annunciato il tutto:

Ubisoft lavora perché i suoi giochi risultino accessibili a quanti più utenti possibile, realizzando sia doppiaggi audio che sottotitoli nelle varie lingue. A causa dell’evoluzione delle nostre comunità di giocatori, il doppiaggio audio non sarà disponibile in tutti i linguaggi supportati in precedenza. Tuttavia gli utenti potranno godersi l’esperienza di Far Cry 6 con un’ampia scelta di sottotitoli.

In molti hanno già mostrato segni di malcontento tra i giocatori, che non ritengono una vera esperienza immersiva giocare con i soli sottotitoli rispetto a quando si gioca con i dialoghi doppiati nella propria lingua, ma ormai la decisione è stata presa e non si torna indietro.

E voi? Cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra con un commento.