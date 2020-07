Apex Legend non includerà, al momento, il cross-play con i PC

Stando alle parole di Jake Smullin, ingegnere di Respawn Entertainment, in Apex Legend il cross-play non sarà connesso anche ai giocatori PC, almeno per il momento, per non rendere tutto troppo sbilanciato.

Infatti, ha così comunicato il tutto:

I giocatori console non devono preoccuparsi. Tutti dovrebbero essere eccitati, dato che non ci sarà nessun PC che ci dominerà tutti.

Una delle preoccupazioni maggiori dei giocatori console infatti, la versione per Nintendo Switch arriverà presto, è quella di trovarsi in partita contro giocatori PC che hanno un vantaggio grazie alla combinazione mouse+tastiera, trovandosi svantaggiati in qualche modo, ma potranno stare tranquilli e giocare normalmente… almeno per il momento.