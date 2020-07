Sable torna a far parlare di se con la sua presenza durante l’Xbox Showcase

Dopo un periodo di silenzio prolungato Sable torna a far parlare di se con la sua presenza durante lo svolgimento del Xbox Showcase svoltosi il 23 luglio 2020.

I fan del titolo quindi possono tirare un sospiro di sollievo, anche grazie a un video pubblicato da Raw Fury che ne mostra il gameplay del gioco ancora in via di rifinitura, mostrando alcune delle abilità del nostro protagonista e che la sua uscita è confermata per Xbox One, Xbox Series X e PC ma non una data d’uscita specifica rimandando al 2021.