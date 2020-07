Arriva un nuovo trailer per Succubus, il prequel si Agony, il titolo horror di Madmind Studio

Madmind Studio ha pubblicato il trailer di lancio per Succubus, il suo nuovo lavoro che fa da prequel ad Agony, di cui potrete leggere la nostra recensione qui, e sarà disponibile gratuitamente su Steam.

Proprio come Agony, Succubus sarà ripieno di sangue, sesso e violenza bruta nel vero senso della parola in cui potremo fare a pezzi i nostri nemici mentre possiamo assistere a schizzi di sangue e scene sessuali, in cui ci verrà raccontata la storia della sacerdotessa demoniaca di nome Vydija che utilizzerà tutte le sue abilità per vendicarsi dei suoi nemici.

Il prologo, che è una parte della versione completa, include due livelli, l’arena per partite classificate, un hub principale, il negozio di armi e corazze, il bestiario per saperne di più sui nostri nemici, una mappa interattiva e tutto il sangue che lascerete dietro di voi.

Il prologo di Succubus è un’esclusiva per PC così come il gioco principale, almeno per il momento poiché lo studio di sviluppo non ha indicato anche le console come destinazione finale del titolo.